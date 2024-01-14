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Магомед Анкалаев ответил на слова Гловера Тейшейры

Магомед Анкалаев ответил на слова Гловера Тейшейры
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Топовый российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, отреагировал на сообщение бывшего чемпиона UFC Гловера Тейшейры, который сейчас тренирует своего соотечественника Алекса Перейру, владеющего титулом лучшего промоушена мира в дивизионе до 93 кг.

«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал ранее Тейшейра в соцсетях.

«Спасибо, чемпион, тебе не придётся ждать слишком долго. Я готов к твоему парню», – ответил Анкалаев.

14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Российский боец сумел нокаутировать своего противника во втором раунде.

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