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«Меня он не удивил». Анкалаев высказался о победе над Уокером

«Меня он не удивил». Анкалаев высказался о победе над Уокером
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Топовый российский боец MMA Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, поделился мыслями о реванше с бразильцем Джонни Уокером.

«Спасибо, чувствую себя отлично. Бой, можно сказать, ничем не отличался от октябрьского, я знал, что выиграю. Чувствую, что сейчас моё время, так что я просто сделал свою работу. Я дал Уокеру поработать в первом раунде, хотел посмотреть, что он будет делать. Меня он не удивил», – сказал Анкалаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 234.

Напомним, сегодня, 14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии шоу российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча была признана несостоявшейся. Второй бой завершился досрочной победой Анкалаева во втором раунде.

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