Медведев оценил победу Анкалаева над Уокером

Боец клуба «Архангел Михаил» Борис Медведев высказался о победе топового российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева над бразильским бойцом Джонни Уокером на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Всё было понятно ещё в первом поединке, хоть там и была остановка врачом. Анкалаев просто проехал по Уокеру катком. Будет ли следующий бой Анкалаева титульным? Моё мнение: он его давно уже заслужил», – заявил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, первый бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся. Сегодня, 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США) Магомед сумел досрочно победить Джонни во втором раунде.