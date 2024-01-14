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Медведев оценил победу Анкалаева над Уокером

Медведев оценил победу Анкалаева над Уокером
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Боец клуба «Архангел Михаил» Борис Медведев высказался о победе топового российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева над бразильским бойцом Джонни Уокером на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Всё было понятно ещё в первом поединке, хоть там и была остановка врачом. Анкалаев просто проехал по Уокеру катком. Будет ли следующий бой Анкалаева титульным? Моё мнение: он его давно уже заслужил», – заявил Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, первый бой Анкалаева и Уокера был признан несостоявшимся. Сегодня, 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США) Магомед сумел досрочно победить Джонни во втором раунде.

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