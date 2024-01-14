Анкалаев получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC Fight Night 234

14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера. По итогам ивента Анкалаев получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление.
Также бонуса за яркое выступление удостоились: Джим Миллер, Маркус Макги и Брунно Феррейра.
Полные результаты UFC Fight Night 234
Магомед Анкалаев победил Джонни Уокера нокаутом (раунд 2, 2:42).
Джим Миллер победил Габриэля Бенитеса сабмишеном (раунд 3, 3:25).
Марио Баутиста победил Рики Симона единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Брунно Феррейра победил Фила Хоуза нокаутом (раунд 1, 4:55).
Вальдо Кортес-Акоста победил Андрея Орловского единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Престон Парсонс победил Мэттью Семельсбергера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Маркус Макги победил Гастона Боланьоса техническим нокаутом (раунд 2, 3:29).
Фарид Башарат победил Тейлора Лапилуса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Жан Силва победил Вестина Уилсона техническим нокаутом (раунд 1, 4:12).
Николас Мотта победил Тома Нолана техническим нокаутом (раунд 1, 1:03).
Джошуа Ван победил Фелипе Бунеса техническим нокаутом (раунд 2, 4:31).