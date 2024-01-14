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Шлеменко отреагировал на переход Исмаилова в ACA

Шлеменко отреагировал на переход Исмаилова в ACA
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов перешёл в лигу RCC.

«Я знал, что Исмаилов вёл переговоры с АСА. И знаю, что RCC вели с ним переговоры насчёт нашего реванша на март. Я своё согласие подраться с ним в марте дал, RCC ждали ответ от Магомеда.

Он сделал свой выбор, решил пойти в АСА. Тактически это мудрое решение со стороны Магомеда, сейчас ему реально не время драться со мной, потому что есть большой риск упасть и это увидит ещё больше людей, чем посмотрели наш первый бой. Наш первый бой побил рекорд России по просмотрам прямых эфиров на YouTube. И я сомневаюсь, что Исмаилов с любым другим соперником сможет хотя бы приблизиться к этому достижению», – приводит слова Шлеменко пресс-служба лиги RCC.

Отметим, что в декабре 2022 года Шлеменко проиграл Исмаилову единогласным решением судей на турнире лиги RCC. В этом году Александр хотел провести реванш с Магомедом. Но вчера стало известно о том, что Исмаилов подписал соглашение с ACA.

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