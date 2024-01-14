Кадыров отреагировал на победу Бетербиева над Смитом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом. Сегодня Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде и довёл свой рекорд в боксе до 20-0.

«В двадцатый раз из двадцати боёв Артур Бетербиев показал всему миру, что он лучший в своей весовой категории и не случайно владеет сразу тремя чемпионскими поясами. Несмотря на блестящие победы и огромную славу, Бетербиев всегда остаётся скромным и очень религиозным человеком, достойным сыном чеченского народа. Мы все гордимся, что у нас есть такой благородный брат, который титаническим трудом возносит доброе имя нашей республики на весь мир», – написал Кадыров в социальных сетях.