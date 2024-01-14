Джо Роган: Бетербиев затаскивает людей в ад так, как никто другой

Комментатор UFC американец Джо Роган отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«Этот человек затаскивает людей в ад как никто другой. Артур Бетербиев 20-0 с 20 нокаутами и первый, кто уронил Каллума Смита. Я надеюсь, что он получит супербои, которых заслуживает, прежде чем уйдёт на пенсию, и надеюсь, что люди оценят, насколько необычайно страшны его навыки и стиль», — написал Роган в своих соцсетях.

Сегодня в главном бою боксёрского турнира в канадском Монреале чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев победил нокаутом в седьмом раунде британца Каллума Смита. Российский боксёр с интервалом в несколько секунд дважды отправил соперника в нокдаун, после чего его секунданты выбросили полотенце.