Бетербиев рассказал, сколько лет он ещё планирует боксировать

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о том, сколько лет он ещё планирует выступать на профессиональном ринге.

«Превзойти рекорд Хопкинса я не планирую. Он вроде как был чемпионом в 49 лет. Этот рекорд мне не нужен, но ещё три, четыре или пять лет я буду драться. Хочу быть активнее и драться чаще. Пока я здоров, я буду продолжать. Я всегда спрашиваю у тренеров по физподготовке, не становлюсь ли я хуже. Они пока отвечают, что я лишь прогрессирую», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.

Напомним, Бетербиеву 38 лет. Его рекорд в боксе составляет 20-0. Сегодня на вечере бокса в Канаде Артур в седьмом раунде нокаутировал британца Каллума Смита.