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Биспинг назвал бойца, который должен стать следующим соперником Анкалаева

Биспинг назвал бойца, который должен стать следующим соперником Анкалаева
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Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг, ныне являющийся аналитиком MMA, высказался о будущем российского бойца Магомеда Анкалаева. Британец выразил мысль о том, что российский боец должен получить титульный бой в полутяжёлом дивизионе UFC с бразильцем Алексом Перейрой.

«Если Магомед не будет драться за пояс, то я даже не знаю, с кем ему сражаться. Анкалаев доказал, что должен стать следующим претендентом на титул. Иржи Прохазка будет драться с Александром Ракичем, Джамал Хилл на пути к восстановлению, возможно, он будет следующим драться за титул. Если нет, то следующим соперником Перейры должен стать Анкалаев», — заявил Биспинг на своем YouTube-канале.

Напомним, Магомед Анкалаев занимает третье место в рейтинге полутяжёлой весовой категории UFC. Сегодня на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США) россиянин во втором раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера.

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