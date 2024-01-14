Биспинг назвал бойца, который должен стать следующим соперником Анкалаева

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг, ныне являющийся аналитиком MMA, высказался о будущем российского бойца Магомеда Анкалаева. Британец выразил мысль о том, что российский боец должен получить титульный бой в полутяжёлом дивизионе UFC с бразильцем Алексом Перейрой.

«Если Магомед не будет драться за пояс, то я даже не знаю, с кем ему сражаться. Анкалаев доказал, что должен стать следующим претендентом на титул. Иржи Прохазка будет драться с Александром Ракичем, Джамал Хилл на пути к восстановлению, возможно, он будет следующим драться за титул. Если нет, то следующим соперником Перейры должен стать Анкалаев», — заявил Биспинг на своем YouTube-канале.

Напомним, Магомед Анкалаев занимает третье место в рейтинге полутяжёлой весовой категории UFC. Сегодня на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США) россиянин во втором раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера.