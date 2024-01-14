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Джордж Камбосос призвал к организации поединка Бивола и Бетербиева

Джордж Камбосос призвал к организации поединка Бивола и Бетербиева
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Бывший объединённый чемпион мира австралиец Джордж Камбосос прокомментировал выступление российского полутяжеловеса Артура Бетербиева в поединке с британцем Каллумом Смитом.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 14 января, в Канаде и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в седьмом раунде.

«Бетербиев!!! Бивол – следующий. Что за бой», — написал Камбосос в соцсети X (ранее Twitter).

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира. Поединок со Смитом стал для него девятым титульным боем в карьере.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов объяснил, почему поединок Бетербиев — Бивол будет громче боя Фьюри — Усик.

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