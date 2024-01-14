Энтони Ярд: кто хочет увидеть второй бой с Бетербиевым?

Двукратный претендент на титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд заявил о желании провести реванш с действующим обладателем титулов WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым.

Напомним, сегодня, 14 января, Бетербиев провёл очередную защиту, досрочно остановив в седьмом раунде британца Каллума Смита.

«Кто хочет увидеть второй бой с Бетербиевым?» — написал Ярд в соцсети X (ранее Twitter).

Энтони Ярду 32 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в августе 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив техническим нокаутом в 11-м раунде Сергею Ковалёву. В январе 2023 года Ярд бросил вызов Бетербиеву и проиграл досрочно в восьмом раунде.