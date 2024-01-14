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Стала известна дата боя Магомеда Исмаилова в ACA

Стала известна дата боя Магомеда Исмаилова в ACA
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Президент бойцовской лиги ACA Алексей Яценко сообщил, что звёздный российский средневес Магомед Исмаилов, подписавший с лигой контракт в январе, выступит 9 марта.

«Как мы уже заявляли ранее — весь 2024 год пройдёт под эгидой десятилетия ACA. Ровно 10 лет назад, в марте 2014 года состоялся первый турнир организации. 9 марта мы хотели бы подчеркнуть этот юбилейный символизм и подарить нашим фанатом суперпротивостояние. Магомед Исмаилов отметился в истории лиги громкими боями, это событие привлечёт внимание фанатов единоборств и просто любителей спорта. Но когда все узнают имя его соперника, то это противостояние станет во много раз привлекательнее», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Отметим, что Исмаилов ранее уже выступал в ACA с 2019 по 2020 год. Российский боец провёл в промоушене четыре поединка, во всех одержав победу.

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