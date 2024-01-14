Опубликован официальный постер боя Фьюри — Усик

В Сети появился официальный постер боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO), который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов WBA, IBF и WBO.

Ожидается, что гонорар Фьюри за поединок с Усиком превысит $ 100 млн.