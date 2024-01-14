Олейник: есть три человека, достойных боя с Перейрой

Именитый российский ветеран MMA Алексей Олейник прокомментировал победу соотечественника Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером, поединок с которым состоялся сегодня, 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).

«Эта такая победа, которая ему и была нужна, чтобы не оставалось вопросов и споров. Победить нужно было не по очкам и не каким-то запрещённым действием, а именно безоговорочно и досрочно. Такую победу нельзя оспорить. Как я и рассчитывал, Магомед был помощнее, достаточно собран, заряжен и по-спортивному зол.

Он уже участвует в гонке [за титулом]. Есть три примерно равнозначных человека, достойных боя с Перейрой. Магомед ещё не был до боя с Уокером проявленным претендентом, а сейчас таковым стал. UFC будет выбирать кого-то из этих бойцов. Это уже очень крутой шанс», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Магомед Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. На счету россиянина 12 боёв, в 10 из которых он одержал победы.