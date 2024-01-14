Бетербиев рассказал, как ему удаётся успешно выступать в 38 лет

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев, сегодня, 14 января, успешно защитивший титулы против британца Каллума Смита, высказался о своём спортивном долголетии.

«Я учился в московском училище, там я приобрёл очень хорошую дисциплину. Отбой в 10 вечера, подъём в 6 утра, тренировки и учёба. Вы хорошо спите, хорошо питаетесь, тренируетесь и не пьёте, только воду», — приводит слова Бетербиева журналист Майкл Бенсон.

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира. Поединок со Смитом стал для него девятым титульным боем в карьере.

Ранее Бетербиев высказался о поединке с Биволом.