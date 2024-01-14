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Эдди Хирн оценил шансы Бивола в поединке с Бетербиевым

Эдди Хирн оценил шансы Бивола в поединке с Бетербиевым
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о его потенциальном поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я верю, что Бивол побьёт Бетербиева, хотя в действительности шансы 50 на 50. У Дмитрия выдающаяся работа ног. Думаю, у Бетербиева будут проблемы из-за этого, но нужна сила, чтобы потрясти его. А если у вас её нет, то ваши движения должны быть достаточно хороши, чтобы выдержать 12 раундов урона. Даже если Бетербиев не попадает, он наносит ущерб.

Каллум Смит провёл слишком много времени у канатов. Бивол не будет стоять. У него хорошие ноги. Это великолепный бой, один из лучших в боксе. Надеюсь, мы его устроим», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

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