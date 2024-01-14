Кудряшов: не знаю, что Бивол будет делать с мощью Бетербиева

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Если смотреть на оба боя и сравнивать уровни соперников и то, что мы увидели, то фаворит Бетербиев. Он явно доминировал. Смит всё-таки имел титул чемпиона, хоть и на вес ниже. Он победитель Суперсерии. Уровень соперника Бетербиева однозначно выше. Но в боксе не работают треугольники.

Я не знаю, что будет делать Артур с передвижениями, чувством дистанции и великолепной передней рукой Бивола. И не знаю, что будет делать Дмитрий с этой мощью, как будет переносить эти удары, в том числе в затылок. В бою с Джо Смитом Дима загулял после аналогичного удара. Это крайне интересное противостояние», — приводит слова Кудряшова «РБ Спорт».

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита, отстояв титулы WBC, IBF и WBO.