Теренс Кроуфорд заявил, что может завершить карьеру

Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) заявил, что может завершить профессиональную карьеру.

«Я мог бы дать вам ещё один бой, а может и нет, потому что вы не цените величие, которое видите», — написал Кроуфорд в соцсети X (ранее Twitter).

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.