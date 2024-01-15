Перейра отреагировал на вызов Анкалаева

Чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра опубликовал новый пост, в котором дал комментарий по поводу вызова россиянина Магомеда Анкалаева.

«Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно, на поединке с Джамалом, а потом я переключусь на то, чтобы побить ещё один рекорд по двум защитам титула в кратчайшее время», — написал Перейра в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде. Благодаря победе Перейра забрал чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Ранее Алекс был чемпионом в среднем дивизионе.

14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.