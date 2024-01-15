Немков предположил, в каком случае он сможет подраться с Нганну

Бывший чемпион Bellator Вадим Немков высказался по поводу возможной встречи с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я так понимаю, у PFL уже есть понимание по поводу Нганну. Мне никто ничего не говорил, но у меня мнение такое: сначала дерусь с одним соперником, потом там есть ещё одна пара, и победителей наших пар сведут между собой. А уже победитель, грубо говоря, «четвёрки» подерётся с Нганну. Но, повторюсь, это просто предположение — ничего официально не сообщали», — приводит слова Немкова Sport24.

Отметим, что 24 февраля этого года в Саудовской Аравии состоится первый совместный турнир Professional Fighters League и лиги Bellator, с которой у Вадима Немкова заключён контракт. В прошлом году организация PFL выкупила права на Bellator.