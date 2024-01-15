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ESPN: бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая

ESPN: бой Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая
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Поединок за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) и австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-2, 10 KO) состоится 12 мая в Перте (Австралия), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

«Бой за вакантный титул IBF в лёгком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском Перте, сообщают источники ESPN», — написал Коппинджер в соцсети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни, что вызвало споры.

Камбосос в июле победил раздельным решением по итогам 12 раундов британца Макси Хьюза, закрыв повторное поражение от Хейни.

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