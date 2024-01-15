Тренер Бивола поделился инсайдами о поединке с Бетербиевым

Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о его ожидаемом поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Никаких препятствий для боя нет, насколько я знаю. Сейчас Боб Арум будет оговаривать условия с людьми из Саудовской Аравии, которые хотят организовать бой. Мы с ними уже обо всём договорились и подписали предварительный контракт. С нашей стороны все движения сделаны. Теперь Арум или Top Rank будут оговаривать свои моменты: сроки, финансы, что-то ещё. Мы своё согласие дали ещё 23 декабря. Тогда с организаторами разговор шёл о поединке в конце апреля. Они заказывают музыку, у них есть планы. Но не исключаю ни май, ни июнь. Мы согласны на любые сроки», — приводит слова Машьянова MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита.