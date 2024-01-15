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Леннокс Льюис назвал двух приоритетных соперников для Энтони Джошуа

Леннокс Льюис назвал двух приоритетных соперников для Энтони Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис назвал, по его мнению, приоритетных соперников для звёздного соотечественника Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Проблема заключается в том, что Джошуа будет боксировать, но его главными конкурентами в борьбе за авторитет сейчас являются Фьюри и Чжан. Что же касается меня, то я не боксировал с удобными парнями, когда был на вершине. Мне нужны были парни, которые могли меня куда-то привести.

Сейчас Джошуа дожидается своего шанса. Говорят о том, что ему нужно оставаться активным, однако я считаю, что этот парень уже давно должен был сразиться за титул», — приводит слова Льюиса издание The Ring.

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