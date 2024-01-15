Sky Sports: Джозеф Паркер сразится с Чжаном Чжилэем 9 марта

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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) сразится с китайцем Чжаном Чжилэем (26-1-1, 21 KO) 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Sky Sports. На кону поединка будет стоять временный титул WBO, принадлежащий Чжилэю.

Чжилэй завоевал временный титул в апреле, совершив апсет и досрочно остановив в шестом раунде непобеждённого британского олимпийца Джо Джойса. Реванш состоялся в сентябре, и на этот раз китайский боксёр победил нокаутом в третьем раунде.

Паркер в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, победил единогласным решением звёздного американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Напомним, в главном событии вечера 9 марта двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа сразится с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.