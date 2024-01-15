Джошуа ответил, хочет ли выступить лучше Фьюри в бою с Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа ответил, хочет ли выступить лучше действующего обладателя титула WBC соотечественника Тайсона Фьюри в поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, поединок Фьюри и Нганну состоялся в октябре, и Цыганский король победил раздельным решением.

«Честно? Нет, абсолютно. Мне нравится потрясать людей, определённо. И если вы посмотрите на общих соперников с Фьюри, я нокаутировал их. Каждого. Или остановил досрочно. Так что я сделаю то, что должен. В любом случае я никогда не соревновался с Фьюри. Но если говорить о статистике всех, с кем мы сражались, я разбил или нокаутировал», — сказал Джошуа на пресс-конференции.