В Саудовской Аравии хотят свести победителей боёв Джошуа — Нганну и Фьюри – Усик

Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил, что местные организаторы планируют свести победителей боксёрских поединков Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри – Александр Усик.

«Теперь вы понимаете, почему Джошуа встретится с Нганну? Вы узнаете результат этой встречи, и он будет связан с результатом боя 17 февраля. Такова наша идея», — сказал Аль-Шейх на пресс-конференции.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля.

Поединок британца Энтони Джошуа и камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну состоится 9 марта.

Ранее Джошуа ответил, хочет ли выступить лучше Фьюри в бою с Нганну.