В Саудовской Аравии назвали сроки организации боя Бивол — Бетербиев

Принц Турки Аль-Шейх, председатель Управления по развлечениям Саудовской Аравии, заявил, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может состояться в июне.

«Я хочу увидеть Артура и Бивола в июне. Я поговорю с Top Rank об этом. Все болельщики хотят увидеть этот поединок», — сказал Аль-Шейх на пресс-конференции.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.