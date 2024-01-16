Бой с участием Махачева может возглавить дебютный турнир UFC в Саудовской Аравии

Российский боец UFC Ислам Махачев может возглавить дебютный турнир UFC в Саудовской Аравии, который запланирован на июнь 2024-го. Об этом сообщил известный обозреватель Ариэль Хельвани.

«Впервые я услышал упоминание о данном мероприятии от Ислама Махачева, который заявил о том, что собирается 8 июня драться с Джастном Гэтжи на номерном мероприятии, и в свете новой информации его слова приобретают большой смысл – очевидно, он что-то знал заранее», — сказал Хельвани в новом эпизоде The MMA Hour.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский спортсмен сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Следующий поединок Ислама официально ещё не назначен.