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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о своём возвращении в UFC

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слухи о своём возвращении в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на информацию о том, что он может вернуться в профессиональный спорт, выступив на турнире UFC 300.

«UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, Хабиб за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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