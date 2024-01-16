Бетербиев: зачем Бивол говорит, что подписал контракт на бой со мной? Он врёт

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался по поводу своего соотечественника Дмитрия Бивола.

«Почему я сказал, что не верю словам Бивола? А почему он говорит, что подписал со мной контракт?

Тогда, получается, он врёт. Он же не говорит, что подписал контракт на объединительный бой с кем-то. Он говорит, что подписал на бой со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например. У меня поединок через две недели. А он там где-то говорит, что подписал на бой со мной», — сказал Бетербиев на YouTube-канале «Ушатайка».

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира. Поединок со Смитом стал для него девятым титульным боем в карьере.