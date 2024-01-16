Камил Гаджиев: Александра Емельяненко спасёт только религия

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу российского бойца Александра Емельяненко.

«Его спасёт только религия. Ислам, христианство, буддизм, не знаю, индуизм, что угодно. В любом другом случае его сознание не будет на должном уровне. Возможно, в его голове: «Я лечусь, чтобы продолжить выступать, чтобы продолжить драться. А продолжаю драться, чтобы зарабатывать». Но на самом деле это неправильный вектор. Ему в принципе нужно спасать себя. Его спортивный век заканчивается. Ему следует думать совсем о другом», –сказал Гаджиев в подкасте HUSTLE SHOW.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в мае прошлого года, Емельяненко встречался с блогером Евгением Ершовым и победил его досрочно. В настоящий момент Александру 42 года.