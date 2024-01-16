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Камил Гаджиев: Александра Емельяненко спасёт только религия

Камил Гаджиев: Александра Емельяненко спасёт только религия
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу российского бойца Александра Емельяненко.

«Его спасёт только религия. Ислам, христианство, буддизм, не знаю, индуизм, что угодно. В любом другом случае его сознание не будет на должном уровне. Возможно, в его голове: «Я лечусь, чтобы продолжить выступать, чтобы продолжить драться. А продолжаю драться, чтобы зарабатывать». Но на самом деле это неправильный вектор. Ему в принципе нужно спасать себя. Его спортивный век заканчивается. Ему следует думать совсем о другом», –сказал Гаджиев в подкасте HUSTLE SHOW.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в мае прошлого года, Емельяненко встречался с блогером Евгением Ершовым и победил его досрочно. В настоящий момент Александру 42 года.

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