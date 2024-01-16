Чемпион RCC подписал контракт с One Championship

Боец клуба «Архангел Михаил», действующий чемпион мира по кикбоксингу по версии RCC Fair Fight Мамука Усубян подписал контракт с ведущей азиатской организацией ONE Championship. Дебют запланирован на середину февраля, имя соперника будет объявлено в ближайшее время.

Мамука Усубян – неоспоримый чемпион лиги профессионального кикбоксинга RCC Fair Fight в лёгком весе. Боец стал чемпионом организации в 2021 году и с тех пор провёл три успешных защиты.

Ранее глава лиги RCC Николай Клименко прокомментировал победу российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева над бразильским бойцом Джонни Уокером на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США).