Шон О'Мэлли: я слишком быстр и агрессивен для Веры

Американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли высказался по поводу предстоящего поединка с Марлоном Верой.

«Я не думаю, что этот бой пройдёт все пять раундов. Я нокаутирую этого парня, ведь я готов к войне. Наверняка он думает что-то вроде: «О, я превращу бой в сражение. Это будет битва умов, и он не сможет выстоять». Но я сломаю тебя.

Всегда находятся причины: кто-то плохо борется, кому-то не хватает выносливости. У меня же есть всё. Если мы пройдём пять раундов, то все в этом убедятся. Но думаю, что я его просто прикончу. Я слишком быстр и агрессивен для него», — сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, в последнем бою, который проходил в ночь с 19 на 20 августа мск прошлого года в Бостоне (США) на UFC 292, О’Мэлли встречался с действующим чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Поединок продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом. В результате он стал обладателем чемпионского пояса промоушена Даны Уайта в легчайшем весе.