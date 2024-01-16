Уокер рассказал, когда он хочет вернуться в бои после поражения от Анкалаева

Джонни Уокер, популярный бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, намерен провести свой следующий поединок на турнире, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На это южноамериканский спортсмен намекнул в своих социальных сетях.

Вчера журналист Ариэль Хельвани опубликовал информацию о том, что саудовский турнир UFC, который был запланирован на март, отложен. По данным инсайдера, этот ивент перенесён на начало лета. Уокер, отреагировав на данное известие, дал понять, что он хотел бы подраться на мероприятии в Саудовской Аравии.

«Хочу драться там [в Саудовской Аравии]», ‐ написал Уокер.

Напомним, последний раз Джонни Уокер выходил в октагон 14 января текущего года. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 бразилец сразился с российским бойцом Магомедом Анкалаевым. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.