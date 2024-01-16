Экс-рестлер WWE назвал президента UFC Уайта одной из причин своего увольнения из компании

Фото: wwe.com

Бывший рестлер WWE Мэтт Риддл считает, что президент UFC Дана Уайт стал одной из причин, из-за которых он был уволен из компании в сентябре 2023 года. WWE и UFC объединились в TKO всё в том же сентябре.

«Знаешь, у нас с Уайтом были не самые лучшие отношения после того, как я попробовал себя в UFC. Уверен, что он сыграл роль в моём увольнении, ведь теперь они стали одной компанией. Несколько лет назад я подписал с WWE новый контракт и в 2024 году должен был получить $ 1 млн. Знаю, что они сокращали бюджет, а у меня была не самая маленькая зарплата, но и слияние с UFC, как и моё поведение, тоже не сыграло мне на пользу. В последние месяцы я потрепал нервы сотрудникам отдела кадров WWE, но это уже ничего не поменяет. Нам нужно учиться на своих ошибках», — сказал Риддл в подкасте Курта Энгла.