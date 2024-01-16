Тренер Царукяна объяснил, почему Оливейра опаснее Махачева

Марсос ДаМатта, тренер российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна, высокого оценил уровень бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Чарльза Оливейры. Специалист считает, что бразильский спортсмен опасные, чем дагестанец Ислам Махачев, который сейчас удерживает титул UFC в дивизионе до 70 кг и занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Арману не дали титульный бой. Но в соперниках у него легендарная личность. Оливейра даже опаснее, чем Махачев. Чарльз опасен везде. Он хороший ударник, и у него потрясающее джиу-джитсу. Вероятно, это лучший финишер в истории UFC», – заявил Марсос в интервью MMAJunkie.

Напомним, бой между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой состоится 14 апреля текущего года. Он войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300, который будет проведен в Лас-Вегасе (США). Победитель этого противостояния подерётся за титул UFC в лёгкой весовой категории.