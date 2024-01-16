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Чимаев отреагировал на победу Бетербиева над Смитом

Чимаев отреагировал на победу Бетербиева над Смитом
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Хамзат Чимаев, популярный чеченский боец смешанных единоборств, выступающий в средней весовой категории UFC под флагом ОАЭ, прокомментировал победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом, которая позволила Борзу сохранить титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжёлой весовой категории.

«Бетербиев – первый», – написал Чимаев в своих социальных сетях.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом состоялся 14 января текущего года. Он возглавил вечер бокса в Канаде. Российский боксёр одержал досрочную победу, сумев нокаутировать своего британского оппонента во седьмом раунде.

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Напомним, профессиональный рекорд Артура Бетербиева в боксе составляет 20-0. Примечательно, что все 20 побед российский спортсмен добыл нокаутом.

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