Евлоев: для меня было бы хорошо, если бы Топурия победил Волкановски

Известный российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о предстоящем поединке чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски с грузином Илией Топурией, который выступает под флагом Испании. Евлоев не стал скрывать, что хотел бы увидеть победу Топурии в данном противостоянии.

«Для меня было бы хорошо, если бы Илия выиграл, потому что у нас с ним есть история и можно было бы одним выстрелом двух зайцев убить: и за титул подраться, и с ним разобраться», — приводит слова Евлоева «Матч ТВ».

Поединок Александра Волкановски и Илии Топурии состоится 17 февраля текущего года. Он возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Мовсар Евлоев свой следующий поединок проведёт 21 января. Он выступит на турнире по смешанным единоборствам UFC 297 в Торонто (Канада). Соперником россиянина станет британец Арнольд Аллен.