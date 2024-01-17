О'Мэлли: очень хочу побить Топурию

Американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли рассказал о своём желании подраться с Илией Топурией.

«Я много раз говорил, что не хотел бы драться с Волкановски, но никогда не знаешь наверняка, что тебя ожидает. Этот бой вполне возможен. Но если Топурия сможет его одолеть, то я точно захочу провести схватку с Илией.

Если победит Волкановски, то, вероятнее всего, я останусь в легчайшем весе и проведу одну-две защиты своего пояса. Если Алекс к тому времени всё ещё будет чемпионом, мы примем этот поединок.

Дело в том, что Волкановски — отличный парень. А вот Илию легко невзлюбить. Бои — странный вид спорта. Я всегда смотрел на них как на шахматы, но всё равно у тебя должно быть желание кого-нибудь побить. И я очень хочу побить Топурию, так что это просто облегчает мне задачу», – приводит слова О'Мэлли MMA Fighting.

Напомним, бой Александра Волкановски и Илии Топурии за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298, который пройдёт в Анахайме (США) 17 февраля.