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Мокаев: хочу подраться до Рамадана, но Алекс Перес всё ещё молчит

Мокаев: хочу подраться до Рамадана, но Алекс Перес всё ещё молчит
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Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о своём желании провести следующий поединок до начала Рамадана.

«Провёл пятираундовый спарринг по правилам ММА.

Продолжаю ожидать. Хочу подраться до Рамадана, Алекс Перес всё ещё молчит», — написал Мокаев в социальных сетях.

Священный для мусульман месяц Рамадан начнётся 10 марта и завершится 9 апреля.

В последнем поединке, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294, Мокаев встречался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. В общей сложности на счету Мокаева в смешанных единоборствах 11 побед в 11 боях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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