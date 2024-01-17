Бобби Грин встретится с Джимом Миллером на UFC 300

Топовый американский легковес UFC Бобби Грин проведёт поединок с соотечественником Джимом Миллером на турнире UFC 300. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Напомним, в декабре в Остине (штат Техас, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 52. В соглавном событии американец Джалин Тёрнер встретился с соотечественником, Бобби Грином.

Поединок завершился победой Тёрнера нокаутом в первом раунде. Всего у Бобби Грина 31 победа и 15 поражений.

Джим Миллер на прошедших выходных одержал победу сабмишеном в поединке с Габриэлем Бенитесом. Всего у Миллера 37 побед и 17 поражений. Сейчас Миллер идёт на серии из двух побед подряд. В июне 2023-го он также нокаутировал Джесси Батлера.