Джошуа: считаю, что Усик победит в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа выразил мнение о том, что украинский боксёр Александр Усик одержит победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

«Это будет отличный поединок. Считаю, что победит Усик, хотя, по правде говоря, меня это мало волнует. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровы и смогли покинуть ринг», – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Напомним, бой состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Фьюри победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов WBA, IBF и WBO.