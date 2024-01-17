«Дебют в США». Мокаев намекнул на новый бой

Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на новый бой со своим участием.

«Дебют в США», — написал Мокаев в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся 21 октября на турнире UFC 294, Мокаев встречался с американцем Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу удушающим приёмом в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. В общей сложности на счету Мокаева в смешанных единоборствах 11 побед в 11 боях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Ранее Мокаев рассказал о своём желании провести следующий поединок до начала Рамадана.