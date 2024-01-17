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Блогер Даня Милохин активно готовится к дебютному бою. Видео

Блогер Даня Милохин активно готовится к дебютному бою. Видео
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В Сети появилось видео, на котором российский блогер Даня Милохин проводит боксёрскую тренировку.

Известно, что Милохин тренируется под руководством белорусского бойца ММА Артёма Землякова.

Даня Милохин активно готовится к дебютному бою:

Напомним, осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Сейчас Милохин готовится к поединку с другим блогером Аджмалом Ханом.

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