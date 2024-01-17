Евгений Романов примет участие в бою впервые за пять лет

WBA санкционировала отборочный бой между Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем. Претендента на титул чемпиона мира определят в Екатеринбурге.

10 февраля в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions состоится отборочный бой WBA в весовой категории до 101,6 кг. Претендентами на титул стали российский боксёр Евгений Романов (19-0, 12 КО) и Чжан Чжаосинь (11-2-1, 6 КО) из Китая.

Оба боксёра находятся в топ-4 рейтинга организации, а титулом WBA World владеет боксёр RCC, олимпийский чемпион Евгений Тищенко (13-1, 8КО).

Ранее Романов рассказал, почему решил возобновить профессиональную карьеру после пяти лет простоя.