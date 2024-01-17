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Бенеил Дариуш поделился прогнозом на бой Оливейры и Царукяна

Бенеил Дариуш поделился прогнозом на бой Оливейры и Царукяна
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Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался по поводу предстоящего поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Это действительно хороший бой. Я думаю, что у Армана есть преимущество в силе и скорости, но опыт на стороне Чарльза. Так что все зависит от того, как далеко зайдет бой и как он пройдет. Здесь много составляющих. Но, да, это будет хороший бой.

Думаю, в начале я бы выбрал Армана, но если бой выйдет затяжным, то я бы выбрал Чарльза. Кажется, он оживает по ходу боя. У него много приемов, и к тому же он отличный боец.

Великие бойцы находят бреши во время боя, и я думаю, что он сможет это сделать. Но в то же время Арман может закончить бой на ранней стадии, а может и измотать его, потому что у него есть все навыки для этого», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

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