Молдавский дал прогноз на бой Токов — Исмаилов

Российский боец смешанных единоборств Валентин Молдавский дал прогноз на предстоящий поединок между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, это очень хороший бой в плане заработка. Я не знаю цифр и даже спрашивать у Толи не буду, но, думаю, договорились хорошо, учитывая, что Мага – медийный боец, Толю точно не обидят. По шансам объективно Анатолий – фаворит, хоть и не хочу умалять заслуг Исмаилова.

Если Толя будет, дай бог, в нормальном состоянии, думаю, бой с Магой будет хороший, конкурентный, то Толя его заберёт. Как именно, не знаю. Не уверен, что таким же эффектным болевым. Исмаилов ошибки учтёт, но, может, Толя его задушит», — приводит слова Молдавского Metaratings.

Анатолию Токову 33 года. Россиянин выступает как профессионал с 2009 года и восемь последних боёв провёл в американском промоушене Bellator. В своём последнем выступлении на турнире Bellator 290 в феврале Токов проиграл единогласным решением американцу Джонни Эблину.

Магомеду Исмаилову 37 лет. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в декабре 2022 года, Исмаилов победил единогласным решением соотечественника Александра Шлеменко, закрыв досрочное поражение от Владимира Минеева.