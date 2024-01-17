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Сидельников: Нганну будет максимально избегать Немкова

Сидельников: Нганну будет максимально избегать Немкова
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о возможности организации поединка между соотечественником Вадимом Немковым и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Нганну не отказывается представлять лигу PFL. А то, что он идёт в бокс, это даже лиге может быть интереснее. Что касается Немкова. Кто такой Вадим для Нганну? Он неизвестен в Америке, но очень опасен. Может и ещё и выиграть. Нганну будет его максимально избегать, пока Немков не станет максимально известен в Америке», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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