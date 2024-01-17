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Тренер: Бетербиев миллион раз встречался со стилем Бивола

Тренер: Бетербиев миллион раз встречался со стилем Бивола
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Известный американский тренер Стивен Эдвардс высказался об ожидаемом мегафайте между российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

«Я считаю, что Бетербиев победит Бивола. Я понимаю, что в большинстве противостояний технаря и нокаутёра побеждает первый, но Бетербиев мне очень нравится. Биволу нужно быть чрезвычайно стойким, чтобы преодолеть то, что делает Бетербиев.

Мне кажется, что Бивол может уступить Бетербиеву во многих аспектах. Бивол — выдающийся боец, но Бетербиев миллион раз встречался с этим стилем в любителях», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее Бетербиев заявил, что Бивол не является лучшим бойцом дивизиона.

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