Американский тренер назвал бойца, способного победить Бетербиева

Известный американский тренер Стивен Эдвардс назвал бойца, который, по его мнению, способен бросить вызов чемпиону WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянину Артуру Бетербиеву (20-0, 20 KO).

«Я считаю, что [Дэвид] Бенавидес является более тяжёлым соперником для Бетербиева, чем Бивол. Если у Дэвида хватит стойкости, то он, вероятно, сможет победить Бетербиева. Бенавидес сможет легко уходить со средней дистанции, потому что у Артура не самые быстрые руки, а Дэвиду несложно будет доносить свои удары», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).